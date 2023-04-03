03 Апреля 2023
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Фото: sledcom.ru

В Госдуме предложили проиндексировать размер крупного и особо крупного ущерба

Представители "Новых людей" внесут в Госдуму законопроект о повышении размера ущерба, который считается крупным и особо крупным. Поправки предлагается внести в экономические статьи Уголовного кодекса, пишет РБК.

Поправки предлагается внести в семь статей УК. Например, при уклонении от налогов ущербом крупного размера предлагается признать сумму в 35 млн руб. в место текущих 15 млн руб., особо крупного – 100 млн руб. вместо 35 млн руб.

Авторы документа считают, что изменения назрели в связи с инфляцией, размеры ущербов долгое время не индексировались. "Это привело к тому, что степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму 1 млн руб., в 2022 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним", - говорится в пояснительной записке.

Теги: госдума, уголовный кодекс, ущерб, индексация



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