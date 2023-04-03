03 Апреля 2023
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ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

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Фото: t.me/sashakots

Пригожин рассказал о ночной встрече с Зеленским в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как прошло его очередное посещение Бахмута (бывший Артемовск), а также встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

Ролик с комментариями бизнесмена опубликовал военкор Александр Симонов в личном Telegram-канале «Позывной Брюс». В материале предприниматель шуточно заявил, что пообщался с представителями Киева:

«Я говорю: "Привет, Владимир Саныч". Он мне говорит: "Привет". Я говорю: "Владимир Саныч, как дела?". Он говорит: "Вроде хорошо, за***сь. Единственная проблема, меня опять америкосы с техникой на***ли". Я ему говорю: "Америкосы в любом случае тебя должны были на***ть". Он говорит: "Ну ладно, проехали, как у тебя дела?". Я говорю: "У меня тоже все в порядке, здесь встретились, поговорили. Мне главное, чтоб нас на флангах не подрезали". Переговорили, договорились о новой встрече. Я его позвал в Бахмут. Он говорит: "Давай лучше у нас в Киеве встретимся". В общем, в итоге ни до чего не договорились, решили, что через какое-то время вместе в Варшаву поедем. Вот так сегодня прошел вечер в Бахмуте».

Кроме того, Пригожин сообщил о «юридическом» взятии бывшего Артемовска. Недавно отряды ЧВК «Вагнер» заняли здание городской администрации и центральный квартал.

«Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», — подытожил бизнесмен.

«Музыканты» водрузили на здание городской администрации российский триколор и флаг ЧВК «Вагнер». На полотнах они написали слова в память о военкоре Владлене Татарском, который погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Теги: евгений пригожин, зеленский, бахмут, владлен татарский, чвкr вагнер, музыканты



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