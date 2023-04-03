Россиян обяжут пускать в квартиры коммунальщиков

Россиян могут обязать пускать в квартиры коммунальщиков, желающих установить или обслужить "умные" счетчики. Минстрой направил в правительство письмо, в котором предусматриваются штрафы для граждан, повторно отказавшихся пустить домой сотрудников ЖКХ, пишут "Известия".

В Госдуме считают, что недопуск сотрудников ЖКХ в квартиры – это глобальная проблема, связанная не только со счетчиками: собственники не пускают коммунальщиков в помещения во время капремонта, при обслуживании газового оборудования, при проверке на незаконную перепланировку, во время аварий и т.д., говорит зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она добавила, что сегодня по закону без согласия жильцов в квартиру можно зайти только в случае аварии, когда жизни соседей есть угроза. Иначе нужно получать разрешение в суде.

Штраф на граждан сейчас можно наложить, если они не пускают в квартиру газовиков. Но при этом надо заполучить паспортные данные гражданина, а он их может и не предоставить.

Эксперты опасаются, что после изменения нормативной базы мошенничеств станет больше. Преступники и сейчас активно пользуются личиной коммунальщиков, чтобы проникать в квартиры граждан, особенно часто схема используется в отношении пожилых жильцов.