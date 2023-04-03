03 Апреля 2023
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Фото: forumspb.com

Встреча с Ройзманом* и пополнение обменного фонда: Венедиктов* поделился мнением о задержании журналиста WSJ в Екатеринбурге

Московский журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович приезжал в Екатеринбург якобы не для шпионажа, а для встречи с экс-мэром Евгением Ройзманом*. Об этом в эфире "Жидкий гвоздь" заявил бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*. По его словам, Гершковича задержали якобы по личным мотивам.
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"Я знал, что он едет туда, он сказал, что он едет к Ройзману*. Он должен был идти к Ройзману* как раз после его освобождения, - заявил Венедиктов*. - Он пишет репортаж и говорит об этом открыто, как группа Вагнера (якобы) вербует людей, в том числе на предприятиях Ростеха. Это журналист, который собирает информацию".

Венедиктов* считает, что арест корреспондента мог быть пополнением обменного фонда. Также арест журналиста принесет кому-то медали и ордена за разоблачение американского шпиона. Однако то, что Гершкович не является шпионом, по словам Венедиктова*, для него очевидно.

"Все, кто давно работает в Москве в журналистике, знают Гершковича как въедливого и спокойного журналиста. И очень сомнительно, что Эван Гершкович работал на американскую разведку. Во-первых WSJ, если вы посмотрите его публикации про ЦРУ - хуже американского института, чем ЦРУ, нет вообще. Во-вторых, крупнейшие издания запрещают своим журналистам работать на американские спецслужбы. Эван является одним из 14 аккредитованных в Москве журналистов, и они все знают, что они под наблюдением. И представьте себе, что эти люди - очень опытные и один из них едет в провинцию, в нашем случае в Екатеринбург, где он вообще один на виду, он запрашивает Министерство обороны, понимает, что за ним следят и он чего-то там "пойман с поличным". Какая там "поличность"? Вы правда думаете, что эти журналисты идиоты? Это невозможно, это глупость, а Эван точно не глуп", - заявил Венедиктов*.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что корреспондента "взяли с поличным".


*Евгений Ройзман, Алексей Венедиктов внесены Министерством юстиции РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Теги: Гершкович, WSJ, Екатеринбург, Ройзман*, Венедиктов**



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