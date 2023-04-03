03 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Некоторые "уехавшие" деятели культуры сожалеют о своем решении, - Богомолов

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов полагает, что некоторые уехавшие из России деятели культуры сожалеют о своем решении, но не имеют сил и энергии для возвращения, а также боятся травли.

Богомолов в интервью ТАСС сообщил о том, что "кто-то (из уехавших деятелей культуры) ошибся, оказался в ловушке и сожалеет". Ему очень жаль, что государство не предпринимает усилий по возвращению тех, кто поддался панике или эмоциям, решив бежать из России.

"Они ведь не совершали преступлений, а там, за границей, ощущают свою потерянность. Но есть и люди, которые осознанно выбрали другую сторону жизни, зону реализации", - сказал Богомолов.

Высказываясь о себе лично, Богомолов признался, что "ни секунды не колебался", что должен остаться в России. Говоря про закрытие спектаклей, поставленных уехавшими режиссерами, собеседник агентства отметил, что понимает логику таких решений, но сожалеет, что страдает команда постановки. Ситуацию, когда в программках оставшихся в афише спектаклей убирают имена уехавших режиссеров, Богомолов назвал "странной" и "неостроумной" историей.

Теги: Константин Богомолов, деятели культуры, травля, ненависть



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