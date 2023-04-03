03 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

Югорчане недовольны работой коммунальщиков: машины вязнут в снежной каше на дорогах

Жители Югры продолжают жаловаться на плохую уборку дорог коммунальными службами, передает корреспондент Накануне.RU.

В telegram-канале "Юграч" опубликовано видео из Нефтеюганска. Житель города сообщает, что в восьмом микрорайоне машины вязнут в застывшей снежной каше.

"Как нам ездить, почему коммунальщики так халатно работают? Неужели нет никакого дела до мнения людей?" - возмущается подписчик канала.

С похожими проблемами сталкиваются и жители Сургута, сообщает канал SiTV. Возле детского сада "Аленький цветочек", расположенном на проспекте Пролетарский. Там весте со снегом "растаял" и асфальт. Образовавшийся провал относительно небольшой, но автомобили в нем застревают, образуя затор.

Отметим, что этой зимой и весной от жителей Югры поступает множество жалоб в части содержания дорог и дворов домов. В феврале люди жаловались на плохую уборку снега - активней всего в Нижневартовске. Сейчас, с наступлением весны, жители автономного округа публикуют в соцсетях фотографии и видеозаписи гигантских луж, перебираться через которые нужно чуть ли не на плавательных средствах. ОНФ даже составил рейтинг самых "мокрых" городов. В лидерах Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск, Урай.

Теги: уборка дворов, снег, машины



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