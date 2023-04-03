В Екатеринбурге задержали пьяного водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП

В Екатеринбурге нашли водителя иномарки, который устроил ДТП со смертельным исходом и сбежал.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня рано утром на улице Амундсена: водитель автомашины "Рено" врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. Пассажир легковушки от полученных травм скончался до приезда "скорой помощи". А водитель "Рено" скрылся с места ДТП.

Очень скоро нарушителя задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уже установили полицейские, водитель взял ключи от автомобиля без разрешения у родственника.​

Сейчас по факту ДТП проводится расследование. Выясняются все обстоятельства инцидента.