03 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали пьяного водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП

В Екатеринбурге нашли водителя иномарки, который устроил ДТП со смертельным исходом и сбежал.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня рано утром на улице Амундсена: водитель автомашины "Рено" врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. Пассажир легковушки от полученных травм скончался до приезда "скорой помощи". А водитель "Рено" скрылся с места ДТП.

Очень скоро нарушителя задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как уже установили полицейские, водитель взял ключи от автомобиля без разрешения у родственника.​

Сейчас по факту ДТП проводится расследование. Выясняются все обстоятельства инцидента.

ДТП на улице Амундсена в Екатеринбурге(2023)|Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Теги: водитель, Рено, грузовик, ДТП, Екатеринбург



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