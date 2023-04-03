SpaceX отправила на орбиту спутники для отслеживания стартов ракет в интересах Пентагона

Частная космическая компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты Falcon 9 с десятью спутниками проекта Space Force Tranche в интересах Агентства космических сил США (SDA)

Ракета стартовала с базы космических сил Вандерберг в Калифорнии. До этого старт был отложен из-за неназванной причины, послужившей поводом отменить запуск в последнюю секунду на прошлой неделе.

О проекте Tranche 0 известно немного. Журнал Air and Space Forces сообщает, что SDA собирается собрать на орбите группировку из сотни небольших спутников, которая каждый год будет обновляться для повышения устойчивости системы. Каждый из десяти запущенных SpaceX спутников стоит около $15 млн. Восемь из них будут передавать данные, а два – отслеживать старты ракет.

Ожидается, что в июне будет запущена еще одна партия спутников проекта Tranche 0.