Костомаров остается в реанимации

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабильно, однако пока он останется в реанимации.

"Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей", - сказал ТАСС источник, комментируя текущее состояние Костомарова, уточнил, что его психологическое состояние в норме, питается он хорошо и уже просится домой.

Напомним, ранее стало известно, что Костомарова готовят к протезированию. Врачи были вынуждены удалить ему несколько пальцев на руках и часть стопы из-за сепсиса и некроза.