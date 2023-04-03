03 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне сняли с долгосрочных депозитов рекордную сумму

Россияне сняли рекордную сумму с долгосрочных депозитов в банках – на таких счетах сейчас минимальный за последние десять лет остаток, а в целом доля таких вкладов едва превышает 20% розничных пассивов банков, пишет РБК.

Речь идет о сумме в 7,92 трлн руб. В январе 2013 года было и то больше: 8,39 трлн руб.

За 2022 год объем долгосрочных депозитов сократился на 30%. Большая часть сокращения пришлась на валюту, при этом вклады в рублях выросли на 24,3%.

Тренд на снижение числа и объемов долгосрочных вкладов начал прослеживаться еще в пандемию, отмечает издание.

Теги: россияне, долгосрочный депозит, вклад, банки



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