В Челябинской области проверят расходование средств на развитие сельского хозяйства

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит расходование средств на развитие сельского хозяйства в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

На эти цели в 2022 году из областного бюджета было выделено 321 млн рублей. КСП проведет анализ достижения целевых показателей госпрограммы, проверит соблюдение требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам и бюджетным учреждениям, использование государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании министерства, а также проверит расходы на обеспечение выполнения функций ведомства.