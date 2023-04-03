На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла. Эпицентр его находился в 64 км от Петропавловска-Камчатского, глубина составила около 100 км, сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геодезической службы РАН Данила Чебров.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается, угрозу цунами МЧС не объявляло.

В соцсетях и СМИ много свидетельств мощности подземных толчков: в магазинах обрушились полки с товарами, в нескольких зданиях появились крупные трещины. Люди в панике выбегали из зданий на улицу.