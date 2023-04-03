03 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Потепление на Среднем Урале сменится мокрым снегом

По прогнозам синоптиков, потепление, установившееся на Среднем Урале, будет недолгим.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, первая половина наступающей недели изменений в погоде не принесет: температура воздуха превысит климатические значения на 3-7 градуса, а днем будет повышаться до 13-18 градусов. Небольшие осадки вероятны лишь на севере Свердловской области.

"Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, ожидается понижение температуры. Арктический атмосферный фронт принесет на территорию Среднего Урала небольшие осадки в виде дождя кое-где с мокрым снегом. Весна замедлит свой размашистый темп, нарастание тепла приостановится. Температура воздуха в период 6-11 апреля ожидается ночью -4,+1 градус, днем +3,+8 градусов", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что стало причиной аномального тепла, которое наблюдается в Екатеринбурге нынешней весной.

Теги: тепло, снег, погода, Средний Урал



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