РБК: Спецслужбам давно было известно о готовящемся покушении на военкора Татарского

О готовящемся покушении на военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) спецслужбам было известно давно, пишет РБК со ссылкой на неназванный источник в МВД. Инсайдер сообщил также, что версия с передачей блогеру взрывного устройства в статуэтке – лишь одна из нескольких, проверяется причастность к покушению не только девушки, подарившей бюст, но и других людей. Также сообщается, что взрывное устройство, убившее Татарского и ранившее еще 25 человек, было приведено в действие дистанционно.