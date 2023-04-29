В Челябинской области с начала года выявили 15 тыс. правонарушений в сфере миграции

В Челябинской области сотрудники полиции за сутки пресекли 75 правонарушений в области миграционного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Было выявлено нарушение режима пребывания на территории России, незаконное осуществлением трудовой деятельности и игнорирование правил привлечения мигрантов к работе. нарушителей привлекли к административной ответственности.

За период с 24 по 28 апреля текущего года в результате проверочных мероприятий, в том числе на территории различный предприятий, рынков, в местах стихийной торговли, хостелах и гостиницах региона, пресечено 579 правонарушений в сфере миграции. С начала года – порядка 15 тыс. правонарушений, совершенных иностранцами. Принято 410 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России.