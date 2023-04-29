29 Апреля 2023
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Фото: Накануне.ru

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финале "Ак Барс"

Московский хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2022/23.

Сегодня в седьмом матче финальной серии "армейцы" одолели казанский "Ак Барс" со счетом 2:3. Решающая игра прошла в Казани. Шайбы в составе москвичей забросили Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц. Хозяева ответили точными бросками Кирилла Петрова и Дмитрия Воронкова.

Таким образом, счет в финальной серии до четырех побед стал 4:3 в пользу армейцев. Это позволило команде Сергея Федорова завоевать главный трофей КХЛ.

Стоит отметить, что ЦСКА выиграл третий Кубок Гагарина в своей истории и сравнялся по этому показателю как раз с "Ак Барсом".

Теги: ЦСКА, Ак Барс, Кубок Гагарина, КХЛ


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