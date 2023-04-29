Курганские власти заплатят за информацию о виновниках лесных пожаров 10 тысяч рублей

За информацию о виновниках лесных пожаров в Курганской области полагается вознаграждение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, за достоверную информацию о виновниках природных пожаров выплатят 10 тысяч рублей. Уточняется, что это должно быть письменное заявление, направленное в правоохранительные органы или в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Оно должно содержать сведения в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли лесной пожар. Выплаты будут произведены при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного либо административного дела по факту, указанному в сообщении.

О предполагаемых виновниках лесных пожаров можно сообщить по телефону: 8 (3522) 46-36-96. Также можно написать письмо на электронную почту: prirodresurs@kurganobl.ru.

Напомним, что на этой неделе пожары охватили Курганскую область. Сегодня в пригороде Кургана ликвидировали крупный пожар в СНТ "Полянка-2".