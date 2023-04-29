Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован

Крупный пожар на нефтебазе в Севастополе полностью потушен. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, начальник главного управления МЧС по Севастополю Алексей Рохлин доложил ему, что пожар полностью ликвидирован. На месте остается дежурный расчет.

Также Развожаев уточнил, что после работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник.

"Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в сегодняшней атаке на нефтебазу в Севастополе принимали участие два беспилотника. Площадь пожара в резервуаре с топливом составляла около тысячи квадратных метров.