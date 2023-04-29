29 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Командование группировки войск ВСУ "Херсон" попало под удар российских военных

Российские военные ударили по командованию объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Вечером 28 апреля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", - приводит слова Конашенкова пресс-служба Минобороны России.

Генерал-лейтенант уточнил, что цель удара была достигнута.

Напомним, ранее ракетный удар по судостроительному заводу в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание.

Теги: ВСУ, удар, Минобороны


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