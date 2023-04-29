Командование группировки войск ВСУ "Херсон" попало под удар российских военных

Напомним, ранее ракетный удар по судостроительному заводу в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров , проводивших там совещание.

Генерал-лейтенант уточнил, что цель удара была достигнута.

"Вечером 28 апреля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", - приводит слова Конашенкова пресс-служба Минобороны России.

Российские военные ударили по командованию объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.



