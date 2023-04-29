Арестован второй обвиняемый по делу о пожаре в Сосьве

Серовский районный суд арестовал второго обвиняемого по уголовному делу о пожаре в уральском поселке Сосьва.

Речь идет о 29-летнем мужчине, осуществлявшем управленческие функции на местной пилораме. Ему вменяются статья 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и часть 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, данный фигурант заключен под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании ему именно этой меры пресечения.





Как уточнили в областной прокуратуре, под арестом обвиняемый будет находиться до 26 июня 2023 года.

Напомним, также сегодня суд заключил под стражу 40-летнего специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". Он обвиняется по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Накануне обоим фигурантам было предъявлено обвинение.