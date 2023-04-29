На Южном Урале мужчина погиб во время рыбалки на озере Сугояк

На Южном Урале Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти рыбака.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Челябинской области, вечером 25 апреля в озере Сугояк, что неподалеку от одноименного поселка, было обнаружено тело 63-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти на трупе не было.

Сейчас по факту гибели проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина утонул во время рыбалки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в уральском городе Тугулым полицейские буквально вытащили из болота заблудившегося рыбака.