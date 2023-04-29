МИД РФ о "захвате" школы при посольстве в Варшаве: Столь наглый шаг не останется без реакции

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по ситуации со школой при посольстве РФ в Варшаве.

Как говорится в сообщении на официальном сайте российского МИД, 29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата.

"Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", - говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, "столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

"Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей", - заключили в российском дипломатическом ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Польшу "враждебным для России образованием".