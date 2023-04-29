29 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловском МЧС призвали отказаться от отдыха на природе и сплавов из-за сильных дождей

На Среднем Урале объявлено предупреждение о непогоде. Регион накроют мощные ливни.
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По данным синоптиков, завтра, 30 апреля, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, уральцам нужно быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

В ведомстве рекомендуют отказаться от отдыха на природе, а также организации походов и сплавов. Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Водителям, которые передвигаются на личном транспорте, не следует пытаться преодолеть подтопленные участки. Лучше всего будет отъехать на обочину, включить аварийные огни и переждать ливень. А в случае стремительного пребывания воды нужно покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

О происшествиях и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Теги: дожди, сплавы, походы, МЧС


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