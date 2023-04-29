Аксенов заявил о двух ликвидированных в небе над Крымом беспилотниках

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Крымом силами ПВО был сбит один беспилотник. Еще один удалось подавить средствами РЭБ.

"Жертв и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации", - призвал Аксенов.

Напомним, сегодня утром нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника, после чего начался сильный пожар. Возгорание планируют ликвидировать к вечеру.