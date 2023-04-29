Первый фигурант дела о пожаре в уральском поселке Сосьва отправлен под арест

В эту субботу Серовский районный суд рассматривает ходатайства о мере пресечения двум обвиняемым по уголовному делу о масштабном пожаре в уральском поселке Сосьва. Один из них уже арестован.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, только что суд заключил под стражу 40-летнего специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". Он уже был допрошен следователем СКР в качестве обвиняемого.

Решение по второму фигуранту будет принято в ближайшее время.

Как добавили в прокуратуре региона, специалист обвиняется по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Участвовавший в заседании Серовский городской прокурор заявил, что фигурант может воспрепятствовать расследованию дела и оказать давление на свидетелей.

Обвиняемый будет находиться под арестом до 26 июня 2023 года.

Напомним, еще одним фигурантом дела о пожаре в поселке Сосьва является 29-летний мужчина, осуществлявший управленческие функции на местной пилораме. Ему вменяют статью 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и часть 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Накануне обоим предъявили обвинение.