Пожар на нефтебазе в Севастополе планируют потушить к вечеру

Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован, ориентировочно к 18.00 огнеборцы смогут полностью потушить возгорание. С таким заявлением выступил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, задействованы все силы МЧС по Севастополю, прибыли пожарные расчеты из республики Крым. Задействованы ресурсы Черноморского флота. Также к тушению приступил пожарный поезд.

"Ситуация находится под контролем. Сил и всех необходимых средств достаточно", - заверил Развожаев.

Ранее губернатор сообщил, что нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника, после чего и начался пожар.