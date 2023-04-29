Пригожин: генерал-полковнику Мизинцеву предложен пост первого замкомандира ЧВК "Вагнер"

Генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву предложена должность в ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Накануне появилась информация об отставке Мизинцева с поста заместителя министра обороны России. Однако на официальном сайте Минобороны он до сих пор указан в этой должности. В военном ведомстве пока никак не комментировали сведения об увольнении Мизинцева.

Зато с заявлением сегодня выступил Евгений Пригожин.

"Вчера на совете командиров ЧВК "Вагнер" было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина (он же "Вагнер")", - приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, Мизинцев был назначен на должность замминистра обороны России в сентябре прошлого года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ.