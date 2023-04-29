29 Апреля 2023
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Происшествия Курганская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Тушить крупное возгорание в пригороде Кургана прибыл пожарный поезд

Пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги помогает в тушении пожара в пригороде Кургана.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД, пожарный поезд со станции Курган оказывает помощь МЧС в ликвидации ландшафтного пожара вблизи перегона Курган-Утяк. Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: 180 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя.

"Угрозы для инфраструктуры железнодорожного транспорта нет. Движение поездов осуществляется по графику", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в субботу в пригороде Кургана вспыхнул крупный пожар в СНТ "Полянка-2". По данным МЧС, огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара составила 5 гектаров. К тушению была привлечена авиация – вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

Как добавили в ГУ МЧС по Курганской области, в 12 часов 19 минут на пожаре в СНТ ликвидировано открытое горение. Огнем уничтожены 25 неэксплуатируемых строений. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарно-спасательных подразделений и авиации МЧС России, жилые дома и садовые домики удалось отстоять от огня.

Теги: поезд, пожар, тушение, Курган


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