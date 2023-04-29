Губернатор: нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника

В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника. Об это сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Предварительно из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два", - цитирует Развожаева РИА Новости.

Он также добавил, что в данный момент пожар практически локализован.

"Четыре емкости сгорело, остальные локализованы в настоящие время. Ведется интенсивное тушение, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются", - рассказал глава Севастополя.

Напомним, площадь пожара в резервуаре с топливом составляет около тысячи квадратных метров.