29 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Губернатор: нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотника

В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника. Об это сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Предварительно из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два", - цитирует Развожаева РИА Новости.

Он также добавил, что в данный момент пожар практически локализован.

"Четыре емкости сгорело, остальные локализованы в настоящие время. Ведется интенсивное тушение, неповрежденные емкости ограждаются от огня и охлаждаются", - рассказал глава Севастополя.

Напомним, площадь пожара в резервуаре с топливом составляет около тысячи квадратных метров.

Теги: нефтебаза, беспилотники, Севастополь, Развожаев


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Ранее 29.04.2023 08:21 Мск В Севастополе после попадания беспилотника загорелся резервуар с топливом

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