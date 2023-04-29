Кураев окончательно лишен священного сана

Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев окончательно лишен священного сана. Соответствующий указ за подписью патриарха Московского и всей Руси Кирилла размещен на сайте епархии.

Напомним, в апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании Кураева подлежащим извержению из священного сана. Однако ввиду его прошлых заслуг ввел на два года мораторий на вступление в силу этого решения в надежде на пересмотр клириком взглядов и покаяние.

"В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении Вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить Вам время для переосмысления Вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность", - говорится в тексте указа.

Формальным поводом к церковному судебному разбирательству в 2020 году стало кощунство в адрес протоиерея Александра Агейкина в день его смерти. Но и до этого Кураева неоднократно призывали к вразумлению и прекращению клеветы и хулы на Церковь, противником которой он стал. Политолог Сергей Михеев считает, что Кураев в какой-то момент стал бороться против Церкви из-за личных обид.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, известный своей твердой канонической позицией, заявил, что многие православные недоумевают, почему Кураева не лишили сана раньше, так как "враг Церкви не может быть ее членом". Впрочем, Кураев лишен только сана, но продолжает оставаться членом Церкви как мирянин.

В конце 2020 года он пригрозил податься к экуменическому патриарху Варфоломею. Накануне он снова упомянул об этой возможности, назвав свой пост "В Стамбул, так в Стамбул". Он написал, что сам не хочет служить с патриархом Кириллом "таким, каким он себя сделал". А Варфоломей год назад сказал ему, что не может принять его апелляцию, пока нет окончательного приговора.

"Теперь он есть. Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь", - написал Кураев.

Позже в другом посте он обвинил патриарха Кирилла в нарушении Нагорной Проповеди Христа и "инквизиторских мечтаниях", а Церковь - в превращении в "силовое ведомство". Свою заслугу он видит в том, что начал дискуссию об этике, которой практически не было в истории православия. Но соответствуют ли правилам этики посты самого Кураева?

Он придерживается антироссийской позиции, критиковал воссоединение Крыма с Россией, в целом политику воссоединения русского народа, возлагает вину на Россию за противостояние с Западом, поддерживает украинских раскольников и местный режим. В прошлом году был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.