В Екатеринбурге спасли женщину, спрыгнувшую в Исеть

В Екатеринбурге на акватории реки Исеть спасли женщину.

Инцидент случился сегодня днем. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники отдельного поста 1-й пожарно-спасательной части при патрулировании береговой линии увидели, что неизвестная женщина вдруг спрыгнула прямо в воду.

Спасатели взяли лодку на ближайшей лодочной станции, подплыли к незнакомке и эвакуировали ее на берег. После этого женщина была передана прибывшей бригаде "скорой помощи".

О состоянии спасенной не сообщается. В причинах ее поступка теперь предстоит разобраться.