29 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге спасли женщину, спрыгнувшую в Исеть

В Екатеринбурге на акватории реки Исеть спасли женщину.

Инцидент случился сегодня днем. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники отдельного поста 1-й пожарно-спасательной части при патрулировании береговой линии увидели, что неизвестная женщина вдруг спрыгнула прямо в воду.

Спасатели взяли лодку на ближайшей лодочной станции, подплыли к незнакомке и эвакуировали ее на берег. После этого женщина была передана прибывшей бригаде "скорой помощи".

спасение женщины на реке Исеть(2023)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

О состоянии спасенной не сообщается. В причинах ее поступка теперь предстоит разобраться.

спасение женщины на реке Исеть(2023)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: Исеть, женщина, спасение, Екатеринбург


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