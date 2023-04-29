Путин: Россия не собирается уходить на самоизоляцию

Россия будет развивать отношения с дружественными странами. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Заявление главы государства прозвучало на встрече с Советом законодателей, которое прошло накануне в Санкт-Петербурге.

"На самоизоляцию Россия уходить не собирается. Наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, в Африке, в Латинской Америке", - приводит слова Путина официальный сайт президента РФ.

Он отметил, что европейским и американским элитам "еще аукнется" отказ от политики, направленной на интересы своих собственных народов.

"Мы готовы работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией", - добавил Владимир Путин.

Напомним, также президент назвал четыре новых российских региона историческими землями страны.