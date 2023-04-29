В пригороде Кургана огонь охватил 25 строений

В субботу в пригороде Кургана ликвидируют крупный пожар в СНТ "Полянка-2". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара составляет 5 гектаров.

В ликвидации возгорания задействованы 61 человек и 21 единица техники. К тушению привлечена авиация МЧС России (вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС).

Напомним, на этой неделе пожары охватили Курганскую область. Накануне управление Роспотребнадзора не выявило превышения в воздухе предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после возгораний вблизи Кургана.