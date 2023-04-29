«Разговор о перекрытии поставок боеприпасов и предательстве интересов России должностными лицами»: WarGonzo покажет интервью Пегова с Пригожиным

Военкор Семен Пегов провел интервью с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Что ждет зрителей, рассказала пресс-служба компании «Конкорд».

В разговоре также приняло участие руководство ЧВК «Вагнер». Беседа длилась около полутора часов, во время которой собеседники задели ряд важных тем.

«Разговор очень серьезный: о полном перекрытии поставки боеприпасов для ЧВК «Вагнер», о неприемлемых санитарных потерях, которых не должно было быть, и о предательстве интересов России группой высших должностных лиц», – отмечено в сообщении пресс-службы.

Интервью появится в Telegram-каналеWarGonzo. Пользователи Сети смогут посмотреть видео уже завтра.