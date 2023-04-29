В Севастополе после попадания беспилотника загорелся резервуар с топливом

В Севастополе горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как написал он сегодня утром в своем Telegram-канале, по предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Сейчас на месте работают все необходимые спецслужбы. По данным Развожаева, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, возгоранию присвоен 4 класс.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие. Позже он добавил, что сам работает на месте ЧП и возглавил оперативный штаб. Глава Севастополя отметил, что ситуация находится под контролем пожарных и всех оперативных служб.

Михаил Развожаев уточнил, что никто из людей не пострадал, а гражданским объектам ничего не угрожает.