Путин назвал четыре новых российских региона историческими землями страны

Президент РФ Владимир Путин назвал четыре новых российских региона историческими землями страны, а их жителей - родными для россиян людьми, сообщает ТАСС.

"Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну, чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", - сказал глава государства на встрече с Советом законодателей в пятницу.

Путин отметил, что сейчас существует необходимость "отстоять и защитить их [жителей новых регионов] однозначный выбор вернуться в Россию".