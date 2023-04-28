29 Апреля 2023
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Политика
Фото: Kremlin.ru

Путин назвал четыре новых российских региона историческими землями страны

Президент РФ Владимир Путин назвал четыре новых российских региона историческими землями страны, а их жителей - родными для россиян людьми, сообщает ТАСС.

"Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну, чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", - сказал глава государства на встрече с Советом законодателей в пятницу.

Путин отметил, что сейчас существует необходимость "отстоять и защитить их [жителей новых регионов] однозначный выбор вернуться в Россию".

Теги: Путин, новые территории, исторические земли


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