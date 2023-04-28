Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем telegram-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО, передает корреспондент Накануне.RU.

Очередной борт с добровольцами вылетел из международного аэропорта Грозный.

"Краткий курс необходимой подготовки каждый из кандидатов в спецназ "АХМАТ" прошел под руководством самых опытных инструкторов в мире на территории Российского университета спецназа в Гудермесе", - говорится в сообщении.

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По словам Кадырова, бойцы довольны условиями. Расходы на проживание, питание, экипировку на время прохождения курса тактической, огневой, топографической и медицинской подготовки взял на себя общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.