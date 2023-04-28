29 Апреля 2023
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Общество ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

ООН призвала Украину не бить по гражданской инфраструктуре

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после сегодняшних украинских обстрелов Донецка призвал не наносить ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, сообщают РИА "Новости".

"Сегодня сообщается о смертельных ударах в Донецке. Власти там сообщили, что ряд мирных граждан погибли и были ранены, когда удару подверглись автобус и больница в центре города, - сказал Дюжаррик. - Важно напомнить, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам".

Кроме того, он добавил, что и.о. гумкоординатора по Украине Мэтью Холлингсворт осудил "волну смертельных авиаударов", в результате которых были жертвы. Он подчеркнул, что эти неизбирательные атаки в гражданских зонах должны прекратиться.

Напомним, сегодня при обстреле Донецка снаряд ВСУ попал в маршрутное такси с пассажирами. По предварительным данным, погибли семь человек. В момент прилета маршрутка была полна людей. Снаряд вошел сбоку машины. Сегодня Куйбышевский и Киевский районы подверглись массированному обстрелу со стороны украинских военных.  

Кроме того, зафиксировано попадание в стадион "Олимпийский", в здание Республиканского травматологического центра. В районе бывшего универсама "Украина" горели автомобили.

 

Теги: донецк, обстрел, маршрутка, ООН, гражданская инфраструктура


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