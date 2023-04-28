Подозреваемым по уголовному делу о пожаре в Сосьве предъявлены обвинения

29 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Подозреваемым по уголовному делу о пожаре в Сосьве предъявлены обвинения

Двум подозреваемым по уголовному делу о пожаре в поселке Сосьва, которых накануне задержали силовики, предъявлено обвинение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным ведомства, один из подозреваемых - 29-летний мужчина, осуществлявший управленческие функции на местной пилораме. Его обвинили по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Пожар в Сосьве(2023)|Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Второй фигурант - 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа. Он обвиняется по ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

Напомним, что огнем был уничтожен практически весь поселок, сожжены как жилые дома, так и социальные объекты, а также одно из учреждений системы ГУФСИН. Погибло два человека. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления СК России.

Ранее власти сообщали, что огонь в свердловских поселках распространяется в теплую погоду из-за большого количества сухой растительности и сильного ветра, между тем, появилась и другая версия. Предположительно, в Сосьве владельцы пилорам развозили отходы по всей округе, а затем поджигали. Местные жители утверждают, что, когда они обращались к администрации поселка, им говорили, что не знают, кто занимается сжиганием. А в день пожара там якобы еще и резали болгаркой металл. Владельцем лесопилки, предположительно, является некто Оглы Мамедолиев, который после происшествия якобы скрылся.

Теги: полиция, МВД, СКР, подозреваемые, пожар, Сосьва


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.04.2023 19:06 Мск Сотрудники СКР задержали двоих подозреваемых в пожаре в Сосьве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети