Подозреваемым по уголовному делу о пожаре в Сосьве предъявлены обвинения

Двум подозреваемым по уголовному делу о пожаре в поселке Сосьва, которых накануне задержали силовики, предъявлено обвинение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным ведомства, один из подозреваемых - 29-летний мужчина, осуществлявший управленческие функции на местной пилораме. Его обвинили по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Второй фигурант - 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа. Он обвиняется по ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

Напомним, что огнем был уничтожен практически весь поселок, сожжены как жилые дома, так и социальные объекты, а также одно из учреждений системы ГУФСИН. Погибло два человека. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления СК России.

Ранее власти сообщали, что огонь в свердловских поселках распространяется в теплую погоду из-за большого количества сухой растительности и сильного ветра, между тем, появилась и другая версия. Предположительно, в Сосьве владельцы пилорам развозили отходы по всей округе, а затем поджигали. Местные жители утверждают, что, когда они обращались к администрации поселка, им говорили, что не знают, кто занимается сжиганием. А в день пожара там якобы еще и резали болгаркой металл. Владельцем лесопилки, предположительно, является некто Оглы Мамедолиев, который после происшествия якобы скрылся.