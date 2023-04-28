Губернатор Белгородской области опроверг гибель четырех человек при подрыве автомобиля на мине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о гибели четырех человек при подрыве автомобиля на мине, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале Гладков сообщил, что жертв двое. Путаница произошла из-за того, что вместе с погибшими искали также их знакомых - мужчину и женщину, которые, как оказалось, все это время оставались дома.

Гладков раскрыл подробности произошедшей трагедии. Он сообщил, что 26 апреля двое мирных жителей поехали на рыбалку в Журавлевку. Режим ЧС, который действует уже больше года их не остановил, равно как и таблички с указание минной опасности, а также сами взрывы - село практически ежедневно подвергается обстрелам.

"Прошли сутки, близкие начали искать своих родственников. Телефоны не отвечали. Сегодня членами ДНД тела двух мужчин были найдены возле автомобиля. К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте", - сообщил Гладков.