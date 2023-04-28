Губернатор Белгородской области опроверг гибель четырех человек при подрыве автомобиля на мине

28 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Белгородской области опроверг гибель четырех человек при подрыве автомобиля на мине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о гибели четырех человек при подрыве автомобиля на мине, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале Гладков сообщил, что жертв двое. Путаница произошла из-за того, что вместе с погибшими искали также их знакомых - мужчину и женщину, которые, как оказалось, все это время оставались дома.

Гладков раскрыл подробности произошедшей трагедии. Он сообщил, что 26 апреля двое мирных жителей поехали на рыбалку в Журавлевку. Режим ЧС, который действует уже больше года их не остановил, равно как и таблички с указание минной опасности, а также сами взрывы - село практически ежедневно подвергается обстрелам.

"Прошли сутки, близкие начали искать своих родственников. Телефоны не отвечали. Сегодня членами ДНД тела двух мужчин были найдены возле автомобиля. К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте", - сообщил Гладков.

Теги: автомобиль, мина, белгородская область, Журавлевка, Гладков, погибшие, рыбалка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.04.2023 15:30 Мск В Белгородской области двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли, - губернатор
Ранее 28.04.2023 14:56 Мск В Белгородской области автомобиль подорвался на мине, погибли четверо

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети