28 Апреля 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Надежда Стрелец&quot;

Суд отправил блогера Блиновскую под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Елене Блиновской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета России.

По решению суда она отправлена под домашний арест. Следователи устанавливают ее возможных соучастников.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет задержал Блиновскую на границе с Белоруссией, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что и блогер Лерчек: платила налоги по так называемой "упрощенке", но такая схема предполагает доходы до 150 млн руб. в год, а у Блиновской, как считают следователи, они были больше.

Теги: Елена Блиновская, домашний арест, суд, налоги


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