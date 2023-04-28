Суд отправил блогера Блиновскую под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Елене Блиновской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета России.

По решению суда она отправлена под домашний арест. Следователи устанавливают ее возможных соучастников.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет задержал Блиновскую на границе с Белоруссией, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что и блогер Лерчек: платила налоги по так называемой "упрощенке", но такая схема предполагает доходы до 150 млн руб. в год, а у Блиновской, как считают следователи, они были больше.