Набиуллина поддержала идею Путина о льготной ипотеке на вторичное жилье

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею о распространении льготной ипотеки на вторичное жилье, но только если заемщики в состоянии будут по ней платить.

"Вы знаете нашу общую позицию, что широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом они должны сворачиваться и мы должны переходить к адресным программам. То, что касается адресных программ, я считаю, что это было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок, потому что это адресные программы, это все-таки не поддержка застройщиков, а поддержка конкретных категорий людей, и не важно, как они улучшают свои жизненные условия, покупая жилье на первичном рынке или на вторичном рынке", - сказала Набиуллина журналистам.

Также в ЦБ не возражают, если появится специализированная ипотека для госслужащих, которые сейчас могут получить субсидии на покупку жилья.

По рисковым формам ипотеки позиция регулятора не изменилась – с ними нужно бороться. По словам Набиуллиной, так называемая траншевая ипотека пока не получила распространения, а околонулевая ипотека от застройщика с начала года почти сошла на нет, но сохраняются кредиты по 3-5%, по которым цены на недвижимость тоже завышаются.

В ЦБ также спокойно реагируют на новости о затоваривании рынка первичного жилья: "Разные ситуации в разных регионах. Это результат в том числе и очень быстрого роста цен на первичном рынке в прошлые годы. Даже если существуют запасы жилья, нельзя продавать его людям, которые не могут обслуживать ипотеку. Думаю, что эти запасы постепенно будут снижаться, возможно, от этого снизятся несколько и цены".