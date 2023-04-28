ЦБ может повысить ключевую ставку уже на ближайшем совете директоров

Центральный банк России допускает, что ключевая ставка может быть увеличена уже на ближайшем заседании совета директоров. Сегодня ставка осталась прежней – 7,5%.

"Если мы увидим тенденцию к ускорению инфляции, то уже на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ мы можем повысить ставку. Не стоит воспринимать низкую текущую инфляцию как победу: это временное явление, эффект низкой базы. Увеличение бюджетного дефицита может быть одним из факторов повышения ключевой ставки", - сказала журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что двузначных значений инфляции не ожидается, "хотя во втором полугодии инфляция ускорится".

По мнению Набиуллиной, такой фактор как ослабление курса рубля уже оказывает влияние на инфляцию, но оно будет растянутым по времени.