28 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала подростка, готовившего поджог электроподстанции в Калужской области

В Калужской области ФСБ задержала 17-летнего подростка за подготовку поджога электроподстанции.

По данным ведомства, задержанный является сторонником неонацизма, сообщает ТАСС.

В схроне силовики нашли три самодельных зажигательных устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению подобных устройств. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы Крыма. В Керчи был задержан причастный к подготовке данного преступления. Изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность.

Теги: фсб, подросток, диверсия, поджог электроподстанции


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