В Тюменской области осложнилась ситуация с лесными пожарами

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочее совещание по предупреждению и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Глава региона отметил, что за последние дни ситуация осложнилась.

"В Тюменской области уже произошло 17 лесных пожаров, пока удается их ликвидировать в течение суток. Кроме того, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 348 ландшафтных пожаров. Главная причина возгораний – как обычно, человеческий фактор. Впереди череда выходных и праздничных дней, многие отправятся на дачи и за город. Но надо помнить, что запрещено посещать леса, тем более разводить костры! Поэтому поручил коллегам тщательно контролировать соблюдение особого противопожарного режима", - заявил Моор.

Губернатор дал указание обеспечить при необходимости оперативную переброску сил и средств для борьбы с пожарами между муниципалитетами региона. Такие решения должны приниматься в буквальном смысле мгновенно, на основе четкого межведомственного взаимодействия.

Напомним, в Тюменской области действовует особый противопожарный режим. С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

За данные о поджигателе тюменцы могут получить 40 тыс. рублей. За помощь в задержании - 50 тыс. руб.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.