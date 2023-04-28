В одном из округов Зауралья ветер "помогает" разрастаться пожару

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что со станции Юрахлы в Варгашинском округе сильный ветер разносит пожар, (огонь) ушел на деревню Корнилово. В той же стороне еще несколько населенных пунктов. Направлены для работы авиация и наземные силы и средства.

С начала пожароопасного сезона органами контроля выдано более 5130 уведомлений и 450 протоколов об уборке сухой растительности, уточнил в посте в своем telegram-канале Шумков. Главам муниципалитетов каждое КЧС повторяется одно и то же в части опашки населенных пунктов и устранения зарослей камыша, обеспечения возможности использования противопожарных водоемов, иных источников водоподачи. Это все вкупе с преступной небрежностью либо намеренными действиями представляет огромную опасность.

"Наводите порядок немедленно. Не ждите очередной проверки либо прихода огня. Не жгите ничего сами и не давайте жечь другим", - подытожил Шумков.

Ранее управление Роспотребнадзора не выявило превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе загрязняющих веществ после пожаров близ Кургана.