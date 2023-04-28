Минэкологии: В Челябинской области может ощущаться запах гари из-за крупных пожаров в соседних областях

В Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени в семи городах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

С 22 часов 28 апреля до 19 часов 1 мая НМУ объявлены в Челябинске, Коркино, Аше, с 19 часов 29 апреля до 19 часов 1 мая – в Магнитогорске, Карабаше, Златоусте, Сатке.

Кроме того, в воздухе может ощущаться запах гари из-за крупных пожаров в Свердловской и Курганской областях.

"Промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов", - отметили в ведомстве.