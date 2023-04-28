Детская железная дорога в парке Маяковского переходит на летний график работы

Начиная с 1 мая Свердловская детская железная дорога (ДЖД) в парке Маяковского переходит на летний график работы и вводит дополнительные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Вплоть до 30 сентября ДЖД будет ездить с 11.00. Последний рейс в 18.28 - в будние и в 20.27 - в выходные дни. Рейс каждый час.

Напомним, что всего на малой магистрали курсирует пять локомотивов (в т.ч. раритетный паровоз) и девять пассажирских вагонов, включая ретровагоны 3Aw Pafawag. К 78-й годовщине Победы в здании старого вокзала ДЖД открыли экспозицию, посвященную истории военно-полевых железных дорог.