28 Апреля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области автомобиль подорвался на мине, погибли четверо

В Белгородской области автомобиль подорвался на мине, погибли четыре человека, сообщает 112.

По данным телеграм-канала, местные жители на "десятке" решили срезать через поле и попали на минные заграждения.

Mash пишет, что правоохранители пока не могут подобраться к месту взрыва — идет массовая атака украинских БПЛА. Уточняется, что трагедия произошла около села Журавлевка.

Ранее сообщалось, что мужчина, погибший недалеко населенного пункта Запесочье в Брянской области, пытался проехать минное поле на велосипеде. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ.

Теги: автомобиль, мина, белгородская область


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Развитие сюжета:

Ранее 28.04.2023 15:30 Мск В Белгородской области двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли, - губернатор

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