В Белгородской области автомобиль подорвался на мине, погибли четверо

В Белгородской области автомобиль подорвался на мине, погибли четыре человека, сообщает 112.

По данным телеграм-канала, местные жители на "десятке" решили срезать через поле и попали на минные заграждения.

Mash пишет, что правоохранители пока не могут подобраться к месту взрыва — идет массовая атака украинских БПЛА. Уточняется, что трагедия произошла около села Журавлевка.

Ранее сообщалось, что мужчина, погибший недалеко населенного пункта Запесочье в Брянской области, пытался проехать минное поле на велосипеде. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ.