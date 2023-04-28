"Как в Мариуполе": вице-премьер Хуснуллин съездил в Артемовск

Вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в российском правительстве за стройку, ремонт и восстановление, съездил по поручению президента в Артемовск (Бахмут), где еще идут бои. Он осмотрел территорию, которую придется восстанавливать, а скорее – отстраивать с нуля.

В своем Telegram-канале Хуснуллин опубликовал видео прогулки в центре города. Группа идет буквально по пепелищу. Глядя на здание Дворца пионеров, вице-премьер после некоторого раздумья говорит, что его еще можно восстановить. Также он сравнивает увиденное с последствиями боев в Мариуполе.

"Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!" – заявляет чиновник.